"Voglio la mia pensione". L’appello di un musicista

CENTO

"Riuscirò ad avere la mia pensione da musicista?". E’ la domanda che si sta facendo da ben 6 anni, Claudio Ferrarini di Pilastrello, ex insegnante di ruolo nella scuola media inferiore in provincia di Ferrara, che vorrebbe incassare la quota di pensione che gli spetterebbe dopo tanti anni anche come orchestrale avendo versato regolarmente i contributi. Ma finora la quota di Enpals, cassa di previdenza entrata in Inps, ha risposto sempre negativamente. "Ho fatto 42 anni di insegnamento di musica di cui 25 a Bondeno, poi Pontelagoscuro e gli ultimi 10 a Casumaro e Corporeno – racconta Ferrarini – nel frattempo, suonavo anche come orchestrale e ho sempre versato anche i contributi a Enpals, raggiungendo i 40 anni che servivano. Anni durante i quali, suonando il saxofono e il clarinetto, con i vari gruppi sono andato a far musica nelle sale da ballo, apprendo le serate anche di artisti famosi e noti cantautori ma ho anche fatto tanti anni nella banda si Scortichino ‘Giuseppe Verdi’". E nel 2018, l’inizio dell’odissea. "Nel 2018 sono potuto andare in pensione come insegnante, ma non mi arrivava e per qualche mese sono dovuto stare senza finchè non si è scoperto l’inghippo – dice – il cumulo pensionistico che avevo in Enpals non era compatibile con la mia età perché non avevo compiuto i 67 anni. Ho dunque dovuto sospenderla per poter avere quella di anzianità. Arrivato però in vista del compleanno, tramite il consulente del lavoro al quale mi rivolgo, ho riscritto a Inps per avere il contributo integrativo Enpals, anche dopo rispetto ai 60 giorni di anticipo richiesti". Aveva dovuto dunque rinunciare temporaneamente alla pensione Enpals per poter avere quella Inps poi arrivato a novembre al compleanno giusto per poterla richiedere, sperava in una svolta positiva. "Il 23 dicembre, pochi giorni prima del mio 67esimo compleanno, mi arriva la risposta di Inps: non ha compiuto l’età richiesta dalla legge per avere diritto alla pensione – prosegue – così il 2 gennaio, ho rimandato la richiesta, sperando che avendola inoltrata dopo aver spento le candeline, di riuscire stavolta ad avere quello che mi spetta…anche se guardo con molto timore nel mio cassetto previdenziale on line dove alla voce Enpals c’è ancora e da tempo la scritta ‘in lavorazione’. Speravo il 1° febbraio di avere una sorpresa positiva e invece, nulla. Ora siamo a marzo e tutto tace, con la voce ‘in lavorazione’ che non cambia. E intanto da 60 giorni non mi arriva quella che dovrebbe essere la pensione Enpals ufficiale". Quota di pensione supplementare sulla quale Ferrarini conta. "Se faccio i conti, la cifra versata di contributi non è piccola – dice – e vorrei che ora mi venisse dato quanto dovuto. Non si parla di grandi cifrei, che comunque fanno comodo, ma è ciò che di anno in anno ho versato pensando poi di avere in vecchiaia". Dopo una vita in musica, una nota stonata che deve ritrovare l’armonia. "Ora che ho compiuto l’età giusta, ne ho tutto il diritto – conclude – quanto dovrò ancora aspettare?".

Laura Guerra