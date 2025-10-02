Voglio vivere così. Con Alma Swing

Dopo aver esplorato i diversi ambiti in cui si è sviluppata, con estrema ricchezza nonostante il pesante condizionamento del regime, la vita culturale degli anni ’30, periodo a cui è dedicato il festival ’Art ‘30’, ideato dal Comune di Tresigallo, la prima edizione della manifestazione si avvia all’epilogo.

L’ultimo weekend, altrettanto denso di avvenimenti, si svolgerà nelle giornate del 3 – 4 e 5 ottobre e permetterà di svolgere ulteriori approfondimenti dei temi, fra vita e arte, che hanno connotato questo decennio con un intento preciso. Come ha scritto il sindaco di Tresignana Mirko Perelli nella presentazione del Festival: "Tresigallo, dopo essere stata riconosciuta ormai universalmente capitale del razionalismo italiano, vuole continuare a rompere i confini del pregiudizio politico legato a un’era nefasta ed ergersi a luogo in cui si possa consacrare il bello che in Italia e nel mondo prese vita e influenzò l’avvenire".

Quindi dopo aver spaziato fra architettura, letteratura, cinematografia, musica, automobilismo e sociologia (con un particolare focus sulla figura in chiaroscuro di Edmondo Rossoni), queste ultime giornate si rivolgeranno alla moda (di particolare rilievo l’appuntamento pomeridiano di venerdì a Palazzo Pio ’Canapa e lanital - le fibre tessili degli anni ‘30’ a cura di Mauro Merlanti), alla gastronomia, alla fotografia, nuovamente al cinema ma soprattutto alla musica.

Con la direzione artistica affidata a ’Il Gruppo dei 10’, domani, con inizio alle 21, il Teatro 900 ospiterà ’Voglio vivere così’, spettacolo con i celebratissimi Alma Swing (Mattia Martorano, violino; Andrea Boschetti, chitarra; Alessandro Turchet, contrabbasso) e con ospiti Francesco Socal, voce e clarinetto e Davide Veronese, voce e tromba. Concerto tutto dedicato al repertorio della canzone italiana di quegli anni, con il jazz nascosto fra le note di bellissime e conosciutissime melodie dal sapore più autarchico. A impreziosire la serata l’intervento coreografico di Luca Rizzioli e Carlotta Mignani, campioni italiani assoluti di Lindyhop.

Sabato, sempre al Teatro ‘900, alle 21, il concerto clou per due pianoforti, che vedrà protagonisti due interpreti di fama mondiale e di eccezionale bravura: Paolo Alderighi (Milano) e Stephanie Trick (St. Louis). Il titolo della serata ’Broadway e la grande swing music’ si riferisce a uno dei periodi più floridi per la musica americana.

Il duo pianistico rivisiterà il ricco panorama della musica popolare americana degli anni trenta, alternando originali arrangiamenti a due pianoforti, a un pianoforte a quattro mani e a momenti solistici. Entrambi i concerti saranno a ingresso gratuito.

Come diversamente non può essere, domenica grande chiusura con il concerto itinerante della ’Tiger Dixie Band’ accompagnata dall’esibizione delle Majorettes di S. Felice sul Panaro. Lungo le strade di Tresigallo a tempo di jazz, con una delle band più prestigiose, per vivere fino in fondo la bellezza e le suggestioni di una città che mantiene inalterata la sua essenza metafisica, razionalista e in parte surreale, a testimonianza delle invenzioni e delle contraddizioni di un’epoca di indubitabile e controverso fascino.