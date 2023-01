Vola con l’auto nel canale: salvato

Vola con la sua auto nel canale, salvato dai carabinieri che sono entrati nelle acque gelide e fangose per aiutare l’uomo ad uscire dall’abitacolo della vettura. Un lieto fine che si è concluso con i ringraziamenti ai suoi angeli in divisa da parte dell’automobilista, 40 anni, nato a Portomaggiore e residente ad Ostellato. Il salvataggio – l’automobilista stava rischiando di annegare chiuso nella vettura capovolta nel letto fangoso del corso d’acqua – è avvenuto a Comacchio. Allertati da una segnalazione di un passante, sono intervenute due pattuglie. Gli uomini della Compagnia di Comacchio, guidate dal comandante maggiore Luca Treccani, erano impegnate in quel momento in un servizio di controllo sul territorio contro le violazioni al codice della strada. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti in via Volania dove qualche minuto prima, per cause che sono in corso di accertamento, il conducente di una Bmw aveva perso il controllo della vettura. L’auto, dopo un volo, aveva terminato la corsa capovolgendosi nel letto di un canale. I militari dell’Arma, che si sono immediatamente gettati nelle fredde acque, hanno tratto in salvo, non senza difficoltà, il conducente, che era rimasto intrappolato nell’abitacolo. Aveva ormai pochissimo ossigeno a disposizione poiché l’abitacolo era ricoperto quasi totalmente dall’acqua. L’uomo era incastrato nel posto di guida della vettura, una potente Bmw di colore nero. Sul posto, in seconda battuta, è arrivato anche il personale sanitario del 118 ed i vigili del fuoco di Porto Garibaldi. Proprio i pompieri hanno provveduto, usando un’autogru, al recupero del veicolo ’piantato’ nella melma del canale. Sempre nel litorale, nel territorio di Comacchio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone, una per guida in stato di ebrezza e la seconda per guida con patente revocata. Sequestrato l’auto di quest’ultimo ed elevate anche tre sanzioni amministrative.