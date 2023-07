Vola giù dal tetto: grave un operaio di 27 anni

È stato ricoverato in codice rosso, e ora è in rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, il ragazzo di 27 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un indicente sul lavoro a XII Morelli, in via Maestrola.

Erano circa le 15 quando è stato lanciato l’allarme. Il lavoratore sarebbe caduto a terra da un’altezza di diversi metri, mentre era impegnato in lavori di controllo dei tetti a seguito della grandinata di sabato pomeriggio. È dipendente di un’azienda che stava lavorando all’interno di un’altra attività di XII Morelli, colpita dalla tempesta di sabato e danneggiata sia nel capannone che nella vicina abitazione.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe trovato sulla piattaforma aerea all’altezza del tetto e nel momento in cui stava lasciando il cestello per andare sulla copertura, per motivi tutt’ora al vaglio degli inquirenti, avrebbe messo un piede in fallo, cadendo a terra dopo un volo di diversi metri. Parrebbe che il 27enne si trovasse lì per controllare i danni riportati dai pannelli fotovoltaici a seguito della grandinata.

L’ispezione sulla copertura si era resa necessaria dopo il violento temporale di sabato che ha colpito l’Alto Ferrarese con pioggia, raffiche di vento ed enormi chicchi di grandine che hanno trivellato tutto ciò che hanno incontrato.

Vedendo cadere a terra l’operaio, sono subito stati chiamati i soccorsi: una volta realizzato cosa fosse accaduto, agli occhi degli altri tecnici e persone presenti le condizioni del malcapitato sono subito apparse molto gravi. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Valutato il volo giù dal tetto e la situazione del ragazzo, è stato però fatto intervenire anche l’elisoccorso per un volo d’urgenza verso Bologna.

Viste le condizioni, infatti, il giovane operaio è stato trasportato all’Ospedale Maggiore dov’è stato ricoverato in rianimazione ma fortunatamente, le ultime notizie dicevano che non fosse in pericolo di vita.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri e le diverse autorità per tutte le indagini del caso, per i rilievi e per cercare di ricostruire cos’abbia portato al grave incidente individuandone quindi le cause. Un episodio che ha scosso tutta la frazione, peraltro tra le più colpite dalla grandinata e che sta cercando di rimettersi in piedi.

Laura Guerra