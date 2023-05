"Vola il turismo, è boom delle vacanze in bici"

Pasqua è stato il primo banco di prova per la ripresa del turismo e i ponti di primavera fanno presagire che i numeri a Comacchio e nel Delta siano in continua crescita. E’ in particolare il segmento del cicloturismo che registra cifre in impennata continua: a sottolinearlo, se non ce ne si fosse accorti guardando le ciclabili gli scorsi weekend, è la guida ambientale Alberto Lealini di DeltaCiclando. "Stiamo vivendo davvero un momento d’oro per il turismo sulle due ruote. Come associazione registriamo quotidianamente circa 50 email per informazioni, il nostro sito conta tra le 100 e le 200 visualizzazioni al giorno, la pagina facebook vola, e abbiamo notato che tutte le pagine di cicoloturismo parlano dei nostri itinerari nel Delta, in particolare dell’anello delle valli", spiega Lealini. Complice il rinnovato interesse green e un pò di ripresa economica, i numeri non mancano, forse pure troppi se concentrati in pochi giorni. " A Pasqua e Pasquetta gli argini di valle sembravano un’autostrada. Con un flusso così alto di visitatori, che arrivano da Austria e Francia, possiamo competere con le ciclabili più famose, come la Dobbiaco-Linz, ma occorre fare dei progetti seri per non perdere il momento d’oro". Secondo la guida, quello che manca è in primo luogo una progettazione con una visione d’insieme sugli itinerari ciclabili, che costituisca un impianto coordinato di sentieri a livello sovracomunale e non solo dei tratti ciclabili a spot. "Ciclabili che poi vanno manutentate continuamente, soprattutto le strade bianche e gli sterrati e che non è possibile concepire con sbocchi pericolosi o nel traffico della domenica. Paiono cose futuristiche ma per creare davvero un territorio a portata delle due ruote i sentieri andrebbero dotati di colonnine "gonfia e ripara" e "carica e-bike", realtà del futuro. Anche i trasporti dalle città andrebbero potenziati con possibilità di arrivare con le proprie bici su mezzi pubblici come gli autobus".

Per la prima volta quest’anno si può avere un servizio SOS-BIKE, a chiamata, che recupera chi ha forato e gli aggiusta o sostituisce la bici, ma è stata una idea di un privato. "Gli interventi da fare per ottimizzare questo mercato non mancano: dalla segnaletica ufficiale, che diversifichi con colori e indichi le distanze metriche, all’aggiornamento delle cartine. A livello di marketing per fortuna il territorio si promuove da solo, ma bisogna cavalcare l’onda".

Candida Cinti