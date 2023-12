Vola in auto nel macero e muore. Il fratello finisce sotto inchiesta

C’è un indagato per la morte di Romeo Arziliero, il 70enne di Migliarino finito con la sua auto dentro un macero nella serata di venerdì. Si tratta del fratello Giuliano, lo stesso che ha dato l’allarme ai soccorritori subito dopo la tragedia. La procura ha aperto un fascicolo per due ipotesi di reato: omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. Il sospetto è che il fratello, che era con lui poco prima dell’incidente, pur rendendosi conto delle condizioni non ottimali di Arziliero non gli abbia impedito di mettersi al volante, vista anche la fitta nebbia calata sulla zona. Formalizzata l’iscrizione nel registro degli indagati, ora la procura muoverà tutti i passi necessari per ricostruire i dettagli della tragedia e risalire a eventuali responsabilità. Uno dei primi atti è l’autopsia sul corpo del 70enne, al fine di stabilire con esattezza le cause e le circostanze del decesso. Secondo il difensore di Giuliano Arziliero, l’avvocato Gian Luigi Pieraccini, l’indagato si sarebbe allontanato solo per pochi minuti, per poi tornare subito dopo a sincerarsi delle condizioni del fratello. "Si erano visti alle 18.30 nel terreno – spiega il legale – e lui era in auto al telefono con il figlio. Hanno scambiato qualche parola e poi il mio assistito se n’è andato verso casa. Subito dopo però è tornato indietro e, non vedendo più la macchina di Romeo ma notando le tracce vicino al macero, ha chiamato subito i soccorsi".

La tragedia. L’incidente è accaduto intorno alle 19 di venerdì, durante il consueto giro che Arziliero faceva per controllare le varie vasche presenti sul terreno. Secondo una prima ricostruzione il 70enne invece di imboccare la strada che gli avrebbe permesso di proseguire, è salito su una rampa che porta direttamente dentro il macero pieno d’acqua. Il corpo del 70enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ravenna, a pochi metri di distanza dalla vettura, una Opel Corsa bordeaux, finita dentro la vasca fino alla capotta, l’unica parte che affiorava dall’acqua. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Codigoro, il 118 e i carabinieri. L’auto è stata posta sotto sequestro, a disposizione degli inquirenti. Arziliero, già colpito da diversi lutti in famiglia (la morte della moglie e di una figlia) lascia un figlio e una figlia. Era lo zio di Davide Marchini, ex calciatore della Spal e ora allenatore.