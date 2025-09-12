’ Vola nel Cuore’ solidale per i piccoli pazienti di Cona

Una camminata a sostegno dei reparti pediatri dell’ospedale di Cona. L’appuntamento è in programma domani dalle 15.30 in piazza della Cattedrale, per la seconda ‘Camminata del Cuore’. Una manifestazione non competitiva promossa dall’associazione ‘Vola nel Cuore’ con l’intento di avvicinare sempre nuovi cittadini alla causa dell’associazione, che da pochi giorni ha festeggiato il 21esimo anno di attività. La manifestazione è patrocinata dall’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, in quanto i proventi verranno destinati agli scopi dell’associazione, che con quasi 50 volontari agisce nei reparti di Degenza Pediatrica, Onco-ematologia Pediatrica, Chirurgia Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Sant’Anna.

Il programma e i dettagli dell’iniziativa sono stati annunciati ieri, in Comune dall’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, dal presidente di Vola nel Cuore, Silvio Marchetti e dall’organizzatore Alessandro Marzola, con Liana Saiani, componente del Consiglio direttivo dell’associazione. "Quello di domani è un nuovo appuntamento con la solidarietà rivolta ai cittadini più piccoli – ha dichiarato l’assessora Coletti– ogni percorso di cura porta con sé ansie e sofferenze, specialmente se vede il coinvolgimento di bambini e adolescenti. ‘Vola nel Cuore’ è da più di 20 anni sul territorio, per portare spensieratezza e alleviare il loro stress in momenti delicati e pesanti come quelli della degenza". Il ritrovo per la camminata di domani sarà alle 15.30 in piazza della Cattedrale, con partenza prevista per le 16. Il percorso sarà di 5 km e si svilupperà per le vie del centro città e nella zona del sottomura. Sarà una camminata non competitiva e aperta a tutti, anche ai nostri amici a quattro zampe. Per i primi 200 iscritti ci sarà un kit di partecipazione con gadget della nostra associazione. Al ritorno, sempre in piazza Cattedrale, verrà offerto uno spuntino a tutti i partecipanti. Ci saranno venti volontari a supporto dell’iniziativa e alcuni clown per animeranno il percorso.

L’associazione Vola nel Cuore odv con sede a Pontelagoscuro in Piazza Buozzi 14 F, opera attivamente nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria pediatrica sin dall’1 settembre 2004. Nata con l’obiettivo di offrire sostegno concreto e presenza umana ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante il difficile percorso della malattia, l’associazione ha maturato nel tempo un’esperienza significativa all’interno delle strutture ospedaliere del territorio. Ad oggi, l’associazione conta su un team di 46 volontari, accuratamente formati e costantemente aggiornati, che prestano il proprio servizio con dedizione e sensibilità all’interno dei reparti di Degenza Pediatrica, Onco-ematologia Pediatrica, Chirurgia Pediatrica e Pronto Soccorso Pediatrico.

Mario Tosatti