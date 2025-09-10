Volano, grandi pulizie in spiaggia

La raccolta dei rifiuti, che è stata fatta nei giorni scorsi, dallo stabilimento il Cormorano del lido di Volano fino alla punta dello scanno dell’omonimo lido, è stata un successo di partecipazione da parte di tutti coloro che amano l’ambiente. Una pulizia dai rifiuti che sono stati trovati sulla spiaggia dopo essere stati gettati dalle maree. L’iniziativa è stata promossa da Matteo Cimitan che da otto anni porta avanti "Insieme per il Creato" portando avanti quanto proposto da Papa Francesco da sempre fautore della salvaguardia dell’ambiente. Sono stati una cinquantina i volontari che hanno aderito, in azione goà dalla prima mattina per concludere la raccolta poco dopo mezzogiorno, riempendo sacchi di rifiuti ed evidenziando così quanta maleducazione o scarsa attenzione l’uomo abbia per verso quel bene unico che è l’ambiente. I gruppi che hanno partecipato con le proprie maglie colorate sono stati: Volano Borgo Antico, Bulldozer Service, Puliamo I Fossi di Imola, Tv Verde, Circolo Legambiente Delta del Po, gli Insieme Per Caso, l’Ail di Ferrara a dimostrazione di come chi ama il teatro o si impegna per la ricerca possa contribuire a queste attività, Plastic Free Ferrara, Clara che ha provveduto alla rimozione dei sacchi ed il Comune di Comacchio. Nel "bottino" è finito un po’ di tutto. Sono stati raccolti pneumatici, boe, sedie di plastica, reti da pesca, cassette di polistirolo, parti di reti in metallo utilizzate per salvaguardare la nidificazione del Fratino, residui di spuntini nascosti fra i cespugli. Ancora, pedane in legno, parti di un gazebo rotto e tantissime bottiglie di plastica cotton fioc fino a trovare il cucchiaio di un gelato uscito di produzione da oltre mezzo secolo. I volontari, sotto un bel sole domenicale, hanno percorso diversi chilometri sulla battigia aiutandosi con le carriole. Grande la soddisfazione di Stefano Ferroni, titolare del bagno Cormorano.

