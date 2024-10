"Volano, ponte finito prima dell’estate 2025"

Il primo a segnalare le criticità del ponte che da Volano, frazione di Codigoro, collega il lido di Volano in comune di Comacchio sul Po di Volano, é stato l’imprenditore turistico Valentino Finessi, che gestisce un attracco sulla sponda sinistra del fiume. Segnalazioni fatte nove anni fa che partivano dalla situazione molto corrosa dei giunti in ferro nel cemento armato, seguite da una petizione che chiedeva anche un pista ciclabile a fianco della nuova struttura o di quella esistente.

"Se come ci é stato anticipato il ponte verrà demolito e ne sarà ricostruito un altro al suo posto – afferma Luca Callegarini, responsabile di Confesercenti e presidente della cooperativa degli stabilimenti balneari del lido di Volano –, noi abbiamo fatto una proposta alla Provincia per salvaguardare la vita di tutto il lido di Volano, che credo abbia già tanti motivi di sofferenza". I lavori del ponte lungo la strada provinciale 54, molto probabilmente dovrebbero prevedere l’inizio del cantiere entro la fine dell’anno e qualcuno ipotizza entro il mese prossimo, salvo rinvii dettati da decisioni dell’ultima ora.

Si tratta di interventi di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale del ponte su progetto dell’ingegner Chiara Foresti, che assumerebbe anche la direzione dei lavori. Un’opera finanziata dal Ministero delle infrastrutture che alla fine dovrebbe costare circa due milioni di euro e che dovrebbe prevedere anche la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale che andrà, così, a collegare le due già esistenti, al Lido Volano e a Volano, ed accogliendo le richieste dei residenti sia di Volano che dell’omonimo lido.

"Credo proprio per la delicatezza del ponte, che é l’accesso principale per la vita dei 17 stabilimenti ma anche di tutte le altre attività del Lido – prosegue Callegarini – che si debba costruirne uno a fianco all’attuale, eliminando così la bruttura del depuratore fuori uso da anni a Volano, e solo quando quello nuovo sarà pronto, si potrà demolire quello esistente e non più sicuro. Se dovessimo arrivare alla stagione estiva senza il ponte o qualunque attraversamento possibile del fiume sarebbe – conclude perentorio il presidente – la fine del turismo al lido di Volano. Magari mi sbaglio, ma non credo che un turista sceglierà di percorrere tra andata e ritorno quasi 60 chilometri in più, ogni volta che vuole raggiungerlo, visto che nella stragrande maggioranza i turisti provengono dal vicino Veneto e da Codigoro e Mesola".

cla. casta.