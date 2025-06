Volantini contro i prodotti israeliani

"Teva?No, grazie. Anche la scelta di un farmaco conta". Si tratta della campagna pubblica promossa in maniera congiunta da Alleanza Verdi Sinistra (AVS), Cittadini del Mondo, Coalizione Civica, La Comune di Ferrara e Ferrara Possibile. Attraverso un volantinaggio e appello per boicottare prodotti israeliani, specificamente quelli della multinazionale farmaceutica Teva. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella Sala Arengo della residenza municipale. Presenti Sergio Golinelli per AVS, Adam Atik, Hajar Sahbaoui, Carolina Peverati di Cittadini del Mondo, Barbara Diolaiti, Possibile, Anna Zonari, La Comune di Ferrara e Leonardo Fiorentini, Coalizione civica. Un volantino titolato ‘Stop al genocidio a Gaza. Il silenzio uccide’, che sarà distribuito pubblicamente già da domenica 01 giugno davanti alle farmacie e non solo: "Un’azione non violenta-spiegano i promotori dell’iniziativa-concreta e al tempo stesso dal valore simbolico, ovvero, rifiutarsi di acquistare farmaci con marchi Teva, multinazionale israeliana, specializzata nella produzione di farmaci equivalenti. Altre industrie producono gli stessi farmaci, per cui se vengono proposti un prodotto Teva lanciamo l’appello a rifiutarlo e chiedere un’altra marca. Boicottiamo questi prodotti per fare sentire la nostre di fronte a quanto sta succedendo a Gaza".

Mario Tosatti