Volantini e presìdi negli ospedali "Poco personale, servizi a rischio"

Sanità, scatta la mobilitazione. Oggi, dalle 7 alle 15, i sindacalisti saranno coinvolti a livello territoriale nelle aziende sanitarie con un volantinaggio. Le sigle saranno presenti davanti agli ospedali di Cona, Delta, Cento e Argenta. Il 7 marzo, dalle 14 alle 17, presidio davanti all’ingresso 2 dell’ospedale di Cona.

Nuovo campanello d’allarme per la sanità dell’Emilia-Romagna. "Serve personale per garantire la qualità dei servizi e i diritti dei dipendenti". A rimarcarlo i segretari delle tre diverse sigle Mauro Puglia (Fp Cgil Emilia Romagna), Natale Vitali (Fp Cgil Ferrara), Sonia Uccellatori (Cisl Fp Emilia Romagna), Kevin Ponzuoli (Cisl Fp Ferrara), Paolo Palmarini (Uil Fpl Emilia Romagna) e Leonardo Uba (Uil Fpl Ferrara). I sindacati hanno dato il via alla mobilitazione che parte oggi nelle Aziende sanitarie distribuendo materiale che spiegherà la grave situazione che si sta delineando. Poi martedì 7 marzo ci sarà un incontro con la Regione Emilia-Romagna accompagnato da presidi di protesta. L’8 marzo una conferenza informerà dell’esito della riunione con l’assessore alla sanità della Regione Raffaele Donini. "Forte la preoccupazione per la situazione della sanità". E’ la denuncia delle tre sigle sindacali. Si tratta, di fatto, di una preoccupazione che "nasce dalle mancate risposte alle nostre istanze per il riconoscimento delle risorse necessarie alla valorizzazione del personale e soprattutto rispetto alla garanzia della sicurezza e della qualità dei servizi del nostro sistema sanitario regionale e dei diritti contrattuali dei dipendenti". Tra i nodi, quello del personale. "Viene spesso sbandierato da parte dell’assessorato alla sanità – accusano – il saldo del personale assunto dal 2018 ad oggi, pari ad un più 7300, ma per 15 anni si è tagliato sulle assunzioni. Chi è stato stabilizzato o assunto viene impiegato a rattoppare gli organici".