Volantini osé della ex in paese, condannato

Aveva tappezzato il paese con foto pornografiche corredate dal numero di telefono della ex e da una didascalia che prometteva prestazioni sessuali. Quei volantini, sparpagliati in più occasioni e nei luoghi più disparati, avevano trasformato in un incubo la vita della donna e del suo attuale convivente. Come se non bastasse, a questo si aggiungevano una serie di passaggi in auto davanti alla casa della coppia. Sono, in estrema sintesi, i contorni della vicenda avvenuta in un paese del Centese e conclusasi ieri in tribunale. Imputato è un uomo di 59 anni del luogo. La sentenza del giudice Alessandra Martinelli è stata una stangata: quattro anni e un mese di reclusione per stalking, mettendo insieme fatti commessi nel 2016 e tra il 2020 e il 2021. Alla pena detentiva si aggiunge poi una provvisionale da tremila euro per ogni parte civile. La condanna disposta dal giudice supera di un mese la richiesta avanzata in fase di requisitoria dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, che si era fermato a quattro anni complessivi.

La vicenda al centro del processo inizia una dozzina di anni fa. Il 59enne intrattiene un legame sentimentale con la persona offesa (38 anni), fino a quando la donna non interrompe la relazione e inizia una storia con l’attuale convivente (49 anni), anche lui parte civile nel processo. L’imputato però non accetta la fine di quel legame e dà il via a una serie di comportamenti che poi verranno qualificati dagli inquirenti come atti persecutori. I primi episodi conducono ad altri procedimenti per stalking (tra il 2010 e il 2013), già definiti con delle condanne. Il processo appena concluso, come anticipato, mette insieme fatti accaduti nel 2016 e nel biennio 20202021. Principalmente si tratta di passaggi dell’imputato davanti a casa della coppia a bordo della propria auto, transiti nei quali rallentava, sorrideva e li fissava con insistenza. A questo si aggiunge poi la questione dei volantini. L’imputato avrebbe infatti riempito il paese di fotomontaggi che ritraevano l’abitazione delle vittime, il nome, cognome e numero di cellulare della donna (prontamente aggiornato quando la 38enne lo cambiava), e alcune scritte con offerte di natura sessuale. Il tutto corredato da immagini pornografiche, in alcuni casi con il volto della persona offesa su foto di nudità. Quei fogli erano comparsi davanti a casa delle vittime, davanti allo studio del proprio medico di base, in un centro commerciale e addirittura al cimitero del paese. "Attendiamo le motivazioni, ma riteniamo che il tribunale abbia accolto la nostra linea difensiva e lo schema contestato dalla procura" osserva l’avvocato di parte civile Alex De Anna. "Leggeremo le motivazioni e valuteremo il da fare – commenta l’avvocato Marco Faveri, difensore dell’imputato –. Non è escluso che possa esserci stata confusione con i vecchi processi".

Federico Malavasi