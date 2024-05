Volata su via Ferrarese. Tutto il programma

Cento oggi è protagonista del finale della 13° tappa del Giro dopo 179 km piatti. I corridori sbucheranno attorno alle 17 dal ponte vecchio per poi percorrere via I Maggio, via IV Novembre, via Ferrarese e tagliare il traguardo al punto dove incrocia con via Sant’Orsano. Lungo quel tratto vi saranno diversi maxischermo cosi come a piazzale Bonzagni dov’è posizionato Giroland. Sui tratta dell’area sponsor dove giocare, avere gadget, vedere storiche maglie rosa originali, farsi la foto con il Trofeo Senza Fine e divertirsi con musica e spettacoli. Su quel palco saliranno anche i bambini per la premiazione di Biciscuola e quelli delle squadre locali. Nell’attesa del brivido dello sprint, ci saranno una miriade di cose da vedere e da fare. Sotto la linea del traguardo, alle 13.50 arriverà la pedalata ‘Un Giro nel Giro” di Banca Mediolanum e alle 15.30 GiroE, entrambe ricche di ex campioni del ciclismo e non solo mentre alle 16 arriverà anche la Carovana con lo spettacolo dei mezzi e tanti gadget regalati all’arrivo. Nei giardini Ugo Bassi ci sarà il Risveglio con il volto di Pantani in cartapesta e piccole statuette in suo ricordo il cui ricavato sarà dato in beneficenza.

Lungo corso Guercino ci sarà uno speciale mercato con artigianato e gastronomia, il parcheggio bici che dà diritto a sconti nei negozi, l’area ristoro della proloco. Tra le aree riservate, invece, il palco premiazioni e lo spazio bus squadre saranno in via Ferrarese oltre il traguardo e il quartiertappa al Palazzetto dello sport. Ci saranno chiusure, modifiche alla viabilità e divieti di sosta tra i quali la chiusura di via Ferrarese dalle 5, dall’hotel Europa fino a porta pieve dalle 7 e dalle 13 anche ponte Reno mentre via Risorgimento sarà senso unico verso Ferrara e chiusa dalle 15. A Cento, vetrine rosa, specialità gastronomiche per l’occasione e visibile in Pinacoteca la scultura di Cesare Biscarra ’C’a me sgonfia nen’ prestata da Sandra e Alberto Alberghini.