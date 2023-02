Volatile nella Pinacoteca Imbrattata tela di pregio

"Guano di uccelli sul dipinto ‘Deposizione di Cristo con la Vergine e San Giovanni’ di Bartolomeo Gennari". A riportarlo, in un post su Facebook, è il gruppo consiliare di minoranza Avanti Cento. "È quanto ci viene segnalato, anche a mezzo fotografie, da cittadini andati in visita alla Pinacoteca San Lorenzo – si legge –, i quali hanno potuto constatare, oltre il danno, che il quadro di altissimo pregio è alloggiato in modo non adeguato essendo poggiato sul pavimento e non opportunamente coperto. Da questa amministrazione, che ha fatto e fa del tema cultura il suo cavallo di battaglia, con ingenti investimenti di risorse sull’assessorato, non ci saremmo aspettati tale disattenzione e noncuranza verso il patrimonio artistico centese tra cui figura questa opera d’arte". Da Avanti Cento viene preannunciata un’interrogazione "perché tali fatti non sono per niente accettabili". A fare chiarezza sullo stato della tela del Gennari è l’assessore alla Cultura Silvia Bidoli, che rassicura sulla conservazione dell’opera e sul ripristino già avvenuto del danno. "Nel post ci sono alcune inesattezze – spiega –. Nella Pinacoteca il quadro di Bartolomeo Gennari non è appoggiato a terra, ma su appositi sostegni protettivi in polistirolo. L’opera è arrivata a Cento più di due anni fa ed è stata collocata in una zona della chiesa non visibile e fuori dal percorso espositivo. Doveva essere esposta in sostituzione della pala d’altare di Carlo Bononi, destinata a tornare nella chiesa di Casumaro, ma non è stato possibile compiere l’operazione per ragioni di alloggiamento. La tela del Gennari è rimasta in Pinacoteca, in un luogo interdetto al pubblico e protetto. Perciò, non è possibile sia stata vista da cittadini che sono andati in visita, come riportato da ‘Avanti Cento’". Quanto al guano sulla tela, l’assessore Bidoli spiega essere stata ‘opera’ di un volatile "probabilmente entrato in un giorno d’apertura. Abbiamo chiesto alla sorveglianza di monitorare la situazione, ma il volatile deve essere riuscito ad uscire, in quanto non è stato trovato e non sono stati riscontrate altre situazioni analoghe. Quanto al danno, c’è stato, ma è minimo e subito rimediabile. Un restauratore ha già provveduto all’intervento che è stato di facile esecuzione".

Valerio Franzoni