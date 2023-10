"Volevo fare il ferroviere. Poi mi innamorai di Elvis"

"Ferrara città bellissima. Io cantante per caso, volevo fare il ferroviere". Così Bobby Solo, leggenda della canzone italiana che ieri ha effettuato le riprese del cortometraggio ‘La paura di vincere’, regia della ferrarese Roberta Pazi, tratto da un racconto del chitarrista, autore e scrittore ferrarese Carlo Zannetti. Il film vede nel cast anche il celebre chitarrista vincitore di due festival di Sanremo che, insieme all’assessore al Turismo Matteo Fornasini, la regista e l’autore ha incontrato la stampa all’ex teatro Verdi. "Per noi è un onore – ha spiegato l’assessore – che si sia scelto Ferrara per questo cortometraggio ed è un piacere che tra i protagonisti ci sia una grande della musica come Bobby Solo". "Ho tratto ispirazione dal libro scritto da Zannetti – precisa la regista –. Nel corto Bobby Solo interpreta un musicista di nome Elvis, che sarà la nemesi del personaggio principale". L’autore Carlo Zannetti ricorda che "si tratta di un racconto autobiografico che parla del ‘blocco psicologico’ di un artista al suo primo concerto" Bobby Solo, 78 anni, attualmente abita a Badia Polesine (Rovigo). Nel rispondere alle domande non si risparmia qualche battuta. "Sarò processato non per mani pulite, ma per mani bucate", ricordando anche quando suonò per Antonio Di Pietro al suo anniversario di matrimonio a Vasto.

Bobby Solo, è la sua prima volta a Ferrara?

"No, ero venuto a Ferrara nel 1964 quando vivevo a Roma. Ricordo benissimo che c’era tanta nebbia, io non l’avevo mai vista e con il mio povero Mercedes non vedevo nemmeno la stella sul cofano. Ferrara è una città bellissima, tra l’altro per otto anni ho lavorato con una brava chitarrista e un batterista di Ferrara, Silvia Zaniboni e Filippo Dallamagnana".

Come è nato l’amore per le canzoni di Elvis Presley?

"Quando avevo 14 anni non pensavo alla musica, volevo fare il ferroviere o meglio stare nella stanza dei bottoni per scambiare i binari quando arrivano i treni. In quel periodo mi ero innamorata di una ragazza americana, che mi parlava sempre di questo Elvis. Io non lo conoscevo. A quel punto, tramite mia sorella chiesi informazioni e iniziai a sentire di 45 giri. Osservavo le sue foto e mi feci un ciuffo, poi mia madre andò da un falegname sotto casa per una chitarra economica. Da lì, ascoltando i suoi dischi e con la mia chitarra mi registravo. Mi ero innamorato di lui, del suo suono".

Come è diventato cantante?

"Per caso, nel 1963. Andai a visitare la Ricordi e, mentre aspettavo, mi fermai con una segretaria. Per fare colpo presi una chitarra appesa e iniziai a suonare. A quel punto dalla porta uscì il direttore generale artistico e mi propose un contratto: erano presenti anche Giorgio Gaber e Gino Paoli".

Come è stata la sua esperienza di attore?

"Direi che sono soddisfatto, mi è piaciuto recitare qui a Ferrara. Era preoccupato inizialmente. Ho poca memoria e pensavo di non ricordare bene le battute. Invece ci sono riuscito. È stato divertente, è stata una sensazione particolare".

Era la prima volta?

"No. A 19 anni avevo partecipato a due film musicali ‘Lacrima sul viso’ e ‘Zingara’, dove il produttore era ferrarese".