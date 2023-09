Volontari a scuola ad Argenta: "La politica non c'entra"

Sull’imbiancatura da parte dei volontari di un’aula della scuola "Salvatori" di Consandolo riceviamo a pubblichiamo una precisazione del presidente del Rpc (Rappresentanti per i cittadini), Devid Bergamini: "Voglio evidenziare che durante l’estate i componenti dello Rpc, il Comitato genitori e alcuni volontari, hanno imbiancato un’aula della scuola primaria senza coinvolgere in nessun modo le forze politiche. In questi anni diversi sono state i contributi di cittadinanza attiva da parte di volontari del paese, avendo ben presente l’importanza di queste attività per il bene di tutta la comunità e giustamente mai c’è stato un coinvolgimento politico e mai ci sarà".