Volontari al lavoro per pulire i canali Trovati plastica e rifiuti di ogni tipo

È stata una pesca purtroppo molto fortunata quella delle associazioni che sabato scorso hanno organizzato e realizzato l’iniziativa dedicata alla pulizia di circa venti chilometri di canali, aperta a tutti i cittadini desiderosi di contribuire alla tutela dell’ambiente. Dopo il ritrovo in piazza Cavallari a Coccanile, la pulizia si è concentrata sul Canale Naviglio, nel tratto dal cimitero di Copparo fino alla chiusa di Coccanile, sul collettore acque alte, nel tratto dal Pontino Tagliapietra fino al ponte sulla Granlinea, e sul Canal Bianco, nel tratto prospicente via Piumana. Nella giornata dedicata a “Pesca per l’ambiente” sono stati raccolti circa 700 chilogrammi di materiale: circa 150 chili di Raee, fra cui persino una vecchia televisione, lo split di un condizionatore, un decoder tv e numerosi altri oggetti che si devono e possono conferire gratuitamente nei centri raccolta; circa 200 chili di indifferenziato e circa 350 chili di plastica, che pure vengono raccolti dal servizio porta a porta presso le abitazioni. L’iniziativa ha preso le mosse dall’associazione Asia Aps, con il patrocinio del Comune di Copparo. A questa terza edizione ha aderito Plastic Free, con cui lo scorso novembre l’Amministrazione comunale ha siglato un protocollo, e hanno collaborato Delta del Po, Polizia Provinciale, Clara e Consorzio di Bonifica Pianura. La grande quantità di rifiuti recuperati nelle acque dei canali e sugli argini attesta il fondamentale impegno di volontari e cittadini per la salvaguardia ambientale.