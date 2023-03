Volontari al lavoro per riparare la recinzione del campo da basket

"Armati" di tenaglie e ferro, Cesare Tralli (nella foto) e Tiziano Chiarabelli, soci della meritoria e sempre attiva in tanti campi, l’associazione Volano Borgo Antico in quasi due ore hanno ripristinato la recinzione del campo all’aperto di basket collocato dietro la palestra del Polo Scolastico Superiore di Codigoro. I due volontari hanno dato prova di un gran prova di possedere una grande senso civico e un’indubitabile amore per il basket che hanno giocato negli anni settanta e ottanta, anche a buoni livelli, prima nella polisportiva Fulgor e poi nella Fenice che milito anche in serie D. "Lo abbiamo fatto - dicono i due amici - perché pensiamo che offrire uno spazio, sicuro e protetto, dove praticare uno degli sport più belli al mondo mentre stiamo ricostruendo, dopo gli anni del covid, un bellissimo settore giovanile di chi vuol centrare il canestro lo abbiamo sentito come un dovere e un piacere. Non crediamo aver fatto nulla di straordinario ma soltanto quello che ci sentivamo di fare, adesso la recinzione è a posto, non ci sono fili di ferro sporgenti".

cla.casta.