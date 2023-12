Volontari al lavoro, raccolti 105 sacchi di rifiuti

E’ stato un "bottino" di ben 105 i sacchi di materiale indifferenziato, fra i quali migliaia di cotton fioc, 21 boe, 7 pneumatici e vari ingombranti, con molte cassette di plastica e politstirolo, quello raccolto nell’ambito dell’iniziativa promossa da Clara, Parco del Delta e Comune, svoltasi ieri mattina al Lido di Volano. Catalizzatrice dell’appuntamento, che ha visto l’adesione dei volontari di Bulldozer Service Ferrara, Volano Borgo Antico e coop. La Valle, ma anche cittadini che vogliono rimboccarsi le maniche per l’ambiente, è stata Barbara Simoni da anni impegnata in iniziative ambientali. "Eravamo oltre una trentina fra donne e uomini, nonostante piovesse nelle prime ore del mattino – afferma infreddolita e soddisfatta – ma poi il sole ci ha salutati in tutta la sua bellezza. Abbiamo cominciato alle 9 andando a pulire un tratto difficilmente raggiungibile e per questo maggiormente vittima dei rifiuti che il mare deposita, ma anche della maleducazione di quelli che non rispettano questo territorio straordinario". Una parte di spiaggia e argine a mare, che dista quasi tre chilometri dall’ultimo bagno del lido di Volano verso il lido Nazioni. "Verso la mezza – conclude – ci siamo ritrovati per il "quarto tempo", con le tante bevande calde e i dolcetti che ognuno aveva preparato a casa e condiviso coi presenti".