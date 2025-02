Volontari all’istituto comprensivo. Tre nuovi spazi per i compiti

E’ operativo dal 17 febbraio ad Argenta il volontariato accogliente anche all’interno dell’Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni" per offrire supporto scolastico agli alunni in difficoltà. Grazie a una convenzione tra l’Istituto Comprensivo e il CSV Terre Estensi, con il supporto del Comune, saranno attivati tre nuovi spazi dedicati all’aiuto di compilazione dei compiti per gli studenti delle classi primarie di primo grado. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 16.45 alle 18.15, integrando l’attività già svolta nella Casa del Volontariato di via Circonvallazione 65/A, dove l’aiuto compiti prosegue ogni lunedì, mercoledì e venerdì (ore 15-18.30) per gli studenti delle scuole medie e superiori. Un progetto di comunità per il sostegno educativo. Il volontariato accogliente, coordinato dal CSV Terre Estensi e attivo nei territori di Argenta, Ferrara e Portomaggiore, ha l’obiettivo di offrire un supporto educativo ai minori in difficoltà e alle loro famiglie, promuovendo inclusione sociale e partecipazione attiva alla comunità. Attualmente, il servizio ad Argenta coinvolge una ventina di volontari e supporta circa sessanta studenti, dalla scuola primaria agli istituti superiori. Un ulteriore punto di aiuto compiti è attivo da tre anni anche a Consandolo.

