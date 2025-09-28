Volontari davanti alle scuole: "Servizio prezioso"

Con l’inizio dell’anno scolastico, il gruppo di volontari della sezione di Lagosanto dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc), presieduto dal luogotenente Vincenzo Orsini, è tornato a prestare la propria opera, vigilando all’ingresso e all’uscita degli studenti delle scuole primarie del comune laghese. Una garanzia di tranquillità e sicurezza della quale beneficiano tutti gli attori che frequentano il plesso scolastico del comune di Lagosanto, che ha preso il via dal gennaio di quattro anni fa, dimostrando tutta la sensibilità e l’attenzione al bene pubblico ed alla sicurezza di cui sono portatori coloro che per tanti anni hanno indossato la divisa dell’Arma.

Svolgono il loro servizio nell’unico plesso, che ha comunque due ingressi uno da via Roma e l’altro via Anna Frank, entrambi "aggrediti" dalla frenesia dei genitori nell’accompagnare i propri figli a scuola.

Per garantire la sicurezza nei due ingressi la decina di volontari dell’Anc della sezione laghese svolge funzioni di regolazione del transito delle automobili, consentendo il passaggio in tutta sicurezza sulle strisce pedonali di alunni, genitori ma anche degli stessi insegnanti, che guardano favorevolmente la rassicurante presenza.

Il loro vigilare sulla sicurezza degli studenti si articola sulla base di una convenzione con l’amministrazione comunale e la Polizia Locale e i volontari impegnati in questa meritoria attività sono stati tutti formati e vestono abbigliamento dell’Anc, idoneo a renderli altamente visibili agli utenti della strada.

"Cerchiamo di dimostrare concretamente il senso civico di attenzione alla comunità, per garantire la sicurezza con gli strumenti di cui disponiamo – precisa il presidente dell’Anc Vincenzo Orsini –. La stessa attenzione di quando indossavamo la divisa dei carabinieri e ringrazio i soci simpatizzanti che, una volta entrati nell’associazione, danno il loro importante contributo. Non solo durante l’anno scolastico ma anche in tante altre manifestazioni che si svolgono a Lagosanto".

"Sono molto grato a questi volontari – conclude il primo cittadino laghese, Cristian Bertarelli – poichè per tutta la durata dell’anno scolastico garantiscono un ottimo servizio a tutta la nostra comunità, con tanto impegno e dedizione".