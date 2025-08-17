Volontari di Plastic Free al lavoro dopo Ferragosto. E tra il materiale buttato, spunta cibo per bambini

In un’alba post Ferragosto che ha visto molti ancora nel pieno del relax post-festeggiamenti, un gruppo di instancabili volontari ha scelto di dedicare il proprio tempo a una causa cruciale per la comunità: la pulizia del territorio. All’alba di ieri, i volontari dell’associazione Plastic Free di Bondeno si sono armati di guanti e sacchi, setacciando il vasto territorio comunale per ripulirlo dai rifiuti abbandonati. I risultati del loro impegno sono stati notevoli, ma una scoperta in particolare ha scosso e indignato i volontari, riportando alla luce un problema già noto in zona. Un amaro ritrovamento: aiuti umanitari abbandonati. "Abbiamo pulito diverse zone, dal Pascoletto, in confine con il comune di Cento, alla strada sotto Cavo – racconta Rossella Bernardi, responsabile di Plastic Free per Bondeno sui social –. Ed è proprio qui che abbiamo fatto la prima scoperta che ci ha fatto arrabbiare: cibo per bambini gettato in un fosso". La scoperta, già di per sé grave, ha assunto contorni ancora più preoccupanti quando i volontari hanno notato un dettaglio agghiacciante: le etichette sui prodotti abbandonati riportavano la dicitura di aiuti umanitari donati dall’Europa. Non è la prima volta che a Bondeno si registrano episodi di questo tipo; già in passato erano stati trovati rifiuti simili, un segno di un problema persistente e difficile da sradicare. Un impegno costante e un appello alla comunità. La squadra di volontari ha coperto un’area estesa, dimostrando un impegno capillare per la tutela dell’ambiente. Tra le zone bonificate, Rossella Bernardi menziona gli argini del Canal Bianco, Via Borgatti e Via Pisacane, l’area dell’ex Moschea che conduce a Stellata e la vecchia strada tra Ospitale e San Biagio, dove sono stati ritrovati altri imballaggi alimentari. Le operazioni si sono concluse nella zona di Santa Bianca. I volontari con il loro lavoro rendono il territorio più pulito e vivibile.

Claudia Fortini