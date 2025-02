Volontari e pettorine, un esercito in campo: "Aiuto ai più poveri"

Tornano le giornate di raccolta del farmaco, da oggi a lunedì. A Ferrara e provincia, saranno coinvolte 63 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 26 realtà benefiche del territorio provinciale, hanno espresso un fabbisogno di 8.500 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2024, sono state raccolte 6.240 confezioni (pari a un valore di 52.479 euro) che hanno aiutato 4.023 ospiti di 22 enti. In Emilia Romagna, nel 2024, sono state raccolte 55.006 confezioni di farmaci in 522 farmacie, pari a un valore di 487.568 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 41.584 persone aiutate da 220 realtà caritative del territorio regionale.

Serve oltre 1 milione di medicinali per 436.000 indigenti. A livello nazionale in campo oltre 5.800 farmacie che partecipano in ogni città, si dona uno o più medicinali da banco. Serve più di 1 milione di farmaci, per 436.000 persone in condizioni di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.000 realtà assistenziali. La raccolta dura una settimana. È possibile grazie a 25.000 volontari e 20.000 farmacisti. Quest’anno il Banco Farmaceutico compie 25 anni Le farmacie che partecipano in tutte le città italiane espongono la locandina dell’iniziativa.

I farmaci (nel 2024, 588.013 confezioni, pari a un valore di 5.182.368 euro) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 436.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da queste realtà supera il milione di confezioni di medicinali. "Si invitano i cittadini ad andare in farmacia per donare un farmaco. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. Le giornate di raccolta del farmaco si svolgono sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell’iniziativa. Le grf sono realizzate grazie al contributo incondizionato di Ibsa Italy, Teva Italia, Eg stada group, Dhl Supply Chain Italia, Doc Generici e al sostegno di Piam Farmaceutici, Krka Farmaceutici e Zentiva Italia.