Volontari e vigili in azione in Toscana

Sono tredici le squadre della Protezione civile dell’Emilia-Romagna appena partite per Campi Bisenzio, uno dei Comuni della provincia di Firenze colpito dall’alluvione di questi giorni in Toscana. Sul posto le squadre dei volontari partite da Bologna e in arrivo da Modena, Reggio Emilia, Parma e Ferrara saranno coordinate da tre funzionari dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di Protezione civile e da un volontario coordinatore.

Nelle zone devastate della Toscana stanno operando anche da alcuni giorni i nostri vigili del fuoco.