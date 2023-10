Volontari, giorno dell’orgoglio. I donatori salgono sul podio

Una giornata per celebrare il donatore. Oggi l’Avis comunale di Ferrara festeggierà la sua 56ª festa sociale, premiando la generosità dei donatori, che nell’ultimo anno sono in crescita. Il programma è stato illustrato, nei giorni scorsi, dall’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti assieme al presidente dell’Avis comunale di Ferrara Sergio Mazzini e al presidente dell’Avis provinciale Davide Brugnati. "La festa sociale – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti – è un appuntamento molto sentito, in quanto è volta a celebrare lo sforzo che Avis mette in campo con efficacia, attraverso i suoi volontari, al fianco dei cittadini. Il Comune si unisce nei festeggiamenti con riconoscenza per la fondamentale attività che l’associazione porta avanti con determinazione, tenacia e capacità di intercettare sempre nuovi donatori, come dimostrano i numeri. Un grazie va anche a tutti i soci-donatori che verranno premiati nel corso della giornata". Nel suo intervento il presidente dell’Avis comunale, Sergio Mazzini ha illustrato il programma della festa: "Sarà l’occasione per celebrare i buoni risultati raggiunti dall’associazione quest’anno. Abbiamo registrato un aumento della base associativa, che nel 2023 conta un totale di 5262 donatori, 130 in più dello scorso anno. Da inizio anno fino a settembre abbiamo avuto 230 donazioni in più rispetto al 2022. Risultati che sono il frutto del grande lavoro condotto in questi mesi dal consiglio e dai volontari dell’Avis comunale. Per la prima volta, poi, registriamo il sorpasso delle donatrici donne rispetto agli uomini, nella fascia 18-25 anni, e in grande aumento rispetto al 2022 è anche il numero di aspiranti donatori, ossia di chi si prenota per donare: 347 in più, per un totale di 1.418". Il programma della festa di oggi inizierà alle 9.15 con ritrovo al parco Pareschi, poi sfilata per le vie cittadine preceduta dalla banda filarmonica ‘G. Verdi’ di Cona e sbandieratori, musici del Palio di Ferrara. Alle 10 messa, alle 11 deposizione corone d’alloro alla via intitolata ai ‘Donatori di sangue’ e al monumento dei caduti di tutte le guerre. Alle 11.30 cerimonia di gemellaggio con l’Avis Villorba e il 26° anniversario di gemellaggio con Avis Cavarzere (Venezia) nella sala della musica del Comune di Ferrara. Alle 16.30 cerimonia di premiazione dei soci donatori al centro Rivana Garden.

Mario Tosatti