Volontari in azione per pulire la spiaggia

Per Lido di Volano, domani dalle 9 con ritrovo al Bagno Cormorano, ci sarà una nuova giornata dedicata all’ambiente e alla sua pulizia. Infatti, molte delle associazioni che hanno aderito all’analogo grande evento del 25 febbraio, si sono rimboccate le maniche e, prevedendo un incontro di raccolta spontaneo, hanno dato un nuovo appuntamento in spiaggia nella località comacchiese. La società di servizi ambientali Clara raccoglierà i sacchi conferiti. Una bella iniziativa che precede il periodo di nidificazione (stabilito convenzionalmente fra il 15 marzo e il 15 luglio) in cui non è possibile addentrarsi nelle aree.