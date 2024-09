Volontari in azione. Raccolta di rifiuti sulla Ferrara-Mare

Sono tornati in azione a Rovereto, sulla superstrada Ferrara-mare, gli angeli dei rifiuti, i volontari Bulldozer che svolgono un importante e meritorio lavoro di raccolta e bonifica ambientale dei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada da automobilisti incivili. Sono entrati in azione domenica scorsa e hanno ripulito diverse piazzole. La più impegnativa è stata la piazzola dopo Rovereto, che era ridotta in uno stato disastroso. Il furgone era talmente carico che i volontari hanno dovuto installare due volte la rete di sicurezza per evitare perdita di carico. Raccolti in totale 45 sacchi di rifiuti, 2 sacchi vetro e lattine, 2 sacchi plastica, due quintali e mezzo di legno, 90 chilogrammi di rifiuti ingombranti, 30 chilogrammi di ferro, 5 litri olio motore usato. Al termine segnalato tutto a Clara per il corretto smaltimento. Bulldozer è un programma radiofonico, comico e satirico, che promuove la cultura ambientale. Da questa lezione si sono ispirati i volontari ferraresi che operano un percorso a tappe per bonificare la superstrada dai rifiuti.