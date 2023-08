Volontari in prima linea "Spesa, affitto e pasti: nei prossimi mesi un’ondata di mani tese"

Dai pasti alla spesa, dall’alloggio a chi vive in una situazione di grande fragilità all’accoglienza degli immigrati. E’ un esercito di volontari quello che regala il sorriso e a volte la dignità a chi tende la mano, un esercito che ha la sede in via Brasavola 19 e che ha i colori del vessillo dell’associazione Amici della Caritas di Ferrara-Comacchio. Davanti a loro si annuncia una nuova emergenza, un’ondata che nei prossimi mesi rivelerà il suo profilo.

"Tra i nostri ospiti c’è preoccupazione, hanno paura di trovarsi senza più i soldi necessari per andare avanti. Ancora è presto per capire cosa succederà, è certo comunque che nelle nostre strutture i volontari saranno chiamati a dare ancora una volta il loro contributo, fatto di generosità, dedizione agli altri, passione per la missione che portano avanti". A parlare è Paolo Falaguasta, direttore della Caritas. La nuova emergenza alla quale si riferisce, nell’attenta osservazione dello scenario della povertà che nei prossimi mesi è destinato a mutare, è legata alla soppressione del reddito di cittadinanza. La misura, nel bene e nel male, in alcuni casi ha rappresentato l’ultima spiaggia per un mondo fatto di persone senza più appigli.

E’ così?

"Non voglio e non sono tenuto a dare un giudizio su questa misura che ha comunque caratterizzato gli ultimi anni, non spetta a me, non fa parte dei miei compiti – risponde il direttore della Caritas –. C’è stato chi ha sfruttato questa situazione. Ma ci sono anche persone che grazie a quei soldi sono riuscite ad andare avanti. Per loro rappresentavano certamente un aiuto"

Che cosa succederà?

"Le persone rimaste senza reddito si rivolgeranno alle strutture, come la nostra, che possono dare loro una mano, che tengono sempre le porte aperte"

Che tipo di richieste vi aspettate?

"Soprattutto un aiuto per la spesa, per mangiare, per riuscire a pagare l’affitto. Mi riferisco in particolare a chi vive negli alloggi popolari"

Che fare?

"E’ ancora presto per capire l’entità del fenomeno. Certo, il nostro esercito di volontari si farà trovare pronto".

Mario Bovenzi