Volontari in spiaggia per raccogliere i rifiuti

Si terrà domani a Lido di Volano la raccolta dei rifiuti che il mare restituisce alla maleducazione degli uomini che li hanno gettati nei fiumi o nel mare. I volontari di Bulldozer Service, capitanati da Lazzareno Poltronieri e Barbara Simoni, da sempre impegnati nella pulizia delle piazzole lungo la superstrada Ferrara mare, stavolta danno appuntamento per le 8,30 a Volano e precisamente presso il Bagno Isa, l’ultimo degli stabilimenti balneari in direzione lido delle Nazioni.

Si propongono una passeggiata per la pulizia della spiaggia e delle pineta retrostante e preventivamente verrà fatto un attento sopralluogo per verificare che non vi siano uova di Fratino che, molto mimetizzate nella sabbia, potrebbero essere involontariamente schiacciate. Un gesto di grande attenzione verso una specie di volatili a rischio di estinzione.

Partecipano a vario modo all’iniziativa il comune di Comacchio, il Parco del Delta del Po, l’associazione Volano Borgo Antico, Legambiente, Radio Sound e Clara che dopo l’accatastamento dei rifiuti da parte dei volontari il giorno successivo provvederà alla loro rimozione.

"Essere volontari è già di per sè encomiabile - dicono Barbara e Lazzareno - e dedicare il proprio tempo o ritagli di tempo e le proprie energie all’ambiente é oltremodo meritorio. Assieme ai nostri amici cerchiamo di rendere il nostro bellissimo mondo in un posto migliore cominciando dal rispetto per l’ambiente".

Per informazioni si può chiamare il 331.9265398.

Claudio Castagnoli