Volontari nella scuola primaria di Consandolo, Argenta: "La politica non c'entra"

Volontario sì, ma non a nome di Fratelli d’Italia. Il referente argentano del partito di Giorgia Meloni, Nicola Fanini, chiarisce il meritevole intervento dei volontari nella scuola primaria di Consandolo, dove è stata tinteggiata un’aula. "L’iniziativa è stata portata avanti dall’RPC di Consandolo insieme al Comitato Genitori – spiega Fanini – i partiti non c’entrano assolutamente nulla e proprio per questo voglio chiarire che nessuno ha partecipato in nome e per conto di FdI". Sul tema ha voluto chiarire anche il sindaco Andrea Baldini: "Chi va a imbiancare o a prestare piccole opere nei luoghi pubblici viene autorizzato dal Comune a entrarvi – precisa il primo cittadino –. Io non ho mai autorizzato un atto antidemocratico come il fatto che un partito entri in una scuola pubblica, tanto meno per mettere il cappello su un’iniziativa di volontariato".