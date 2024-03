Volontari nell’ex casa del popolo: "Accoglierà gli angeli del soccorso"

Salto di qualità per Voghiera Soccorso, un’associazione che dal 2004 lavora nel campo dei servizi e della formazione sanitaria, ponendo particolare attenzione ai propri livelli di qualità e professionalità, tra breve avrà a disposizione una più ampia e funzionale sede. Il sodalizio guidato da Paolo Periari infatti ha acquisito l’ex Casa del Popolo di Gualdo, che sarà ovviamente ristrutturata. E’ un immobile di 400 metri quadrati, distribuiti su due piani, più 700 metri quadri di area cortiliva. Va sottolineato che l’immobile era stato donato all’Ado, Assistenza domiciliare oncologica, e da questa sarà ceduto a Voghiera Soccorso. "Siamo felici ci sia continuità di servizi sanitari alla comunità locale, per questo siamo venuti incontro agli operatori", ha evidenziato il vice presidente provinciale Claudio Ramazzina. Voghiera Soccorso ha investito 115 mila euro a fronte di 147 mila di prezzo di mercato, coperto con un mutuo con la Banca Cassa Padova, l’istituto di credito che si è insediato a Voghiera di recente, rilevando anche gli spazi della banca precedente, la Bper. "E’ una giornata importante per la nostra associazione – sottolinea il presidente Paolo Periari – abbiamo tagliato un traguardo per migliorare la gestione. La nuova sede avrà uno spazio adeguato per il ricovero del parco automezzi (undici ambulanze, due pulmini, uno dei quali attrezzato per accogliere le carrozzine) e i nostri cento soci. Ci sarà un’aula adibita alla formazione degli autisti-soccorritori". Il progetto definitivo a breve andrà in consiglio comunale per l’approvazione e poi potranno cominciare i lavori. Nel frattempo funzionerà la sede attuale. E’ ai nastri di partenza inoltre un nuovo servizio sul territorio comunale. Da lunedì 4 marzo parte il servizio di trasporto, dalle frazioni verso Voghiera, rivolto ai cittadini domiciliati nel Comune. Ogni lunedì e mercoledì il nostro pulmino attraverserà le frazioni di Montesanto, Gualdo, Ducentola e Voghenza, con fermate ed orari prestabiliti, per accompagnare le persone over 65, o con temporanea disabilità, a Voghiera per effettuare commissioni, visite mediche, prelievo del sangue ecc. Successivamente, il mezzo ripartirà per accompagnare chi ha usufruito del servizio alle rispettive frazioni.

Franco Vanini