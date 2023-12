Volontari pronti per la pulizia della spiaggia. Appuntamento per domani al Bagno Isa

‘Puliamo il Lido di Volano’. È il titolo della bellissima iniziativa che domani vedrà impegnati volontari di associazioni e cittadini che si ritroveranno nella località comacchiese per liberare spiaggia, pineta e l’ambiente circostanti da rifiuti restituiti dal mare o abbandonati. Un evento patrocinato dal Comune di Comacchio e dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Il punto di ritrovo è fissato presso il Bagno Isa (via Lungomare del Parco, 23 a Lido di Volano), per le 8.45. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare: è solamente necessario dotarsi di guanti di lavoro. Per operare i volontari saranno accompagnati da mezzi messi a disposizione dell’organizzazione. Per informazioni: 349-1051302.