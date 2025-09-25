Volontari ’Protezione civile’. Un furgone grazie al Rotary Est: "Mille viaggi in un solo anno"

Vengono definiti spesso i supereroi senza mantello, assieme a tantissime altre professioni che nel loro firmamento hanno solo un concetto: salvare le vite delle persone. Aiutare è l’unica cosa che conta, ma per farlo spesso servono anche i giusti mezzi. Un esempio di generosità mostrato dal Rotary Club Ferrara Est nei confronti dell’Associazione Volontari Protezione Civile (Avpc), attiva sul territorio dal 2022 per il trasporto di cittadini per accompagnarli a visite mediche e terapie.

"Un grande esempio di come la generosità e la sinergia tra realtà - ha evidenziato l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - del territorio possano trasformarsi in aiuto concreto. Questa donazione aggiunge valore alla straordinaria rete di solidarietà che caratterizza Ferrara".

Il servizio ha superato i 1000 viaggi nel solo anno passato e per questo la richiesta continua ad aumentare a dismisura, portando i circa 40 volontari a rifiutarne alcune, come spiegato dal presidente Stefano Pesci: "Ringraziamo il Rotary che, sostenendo il nostro progetto con una donazione di 20mila euro per l’acquisto del secondo mezzo in dotazione alla nostra associazione, aiuterà in modo concreto tutte le persone in difficoltà, che avranno bisogno di assistenza per gli spostamenti quotidiani".

Il veicolo è già operativo sul campo e ha avuto modo di ricevere i primi apprezzamenti dalle persone che, per un motivo o per un altro, hanno dovuto utilizzarlo. "Siamo lieti di sostenere - ha concluso il past president del Rotary Club Ferrara Est Marco Zanella - tutte le persone che quotidianamente aiutano il prossimo senza un ritorno personale. Il Consiglio del Club non ha avuto alcun dubbio nell’approvazione dello stanziamento dei fondi per supportare questa iniziativa".

Riccardo Fattorini