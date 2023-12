Volontariato internazionale per adolescenti. Ibo Italia offre esperienze come camp leader

L’associazione Ibo Italia offre l’opportunità ai giovani tra i 22 e i 35 anni di intraprendere un’esperienza come camp leader per gruppi di adolescenti (14-17 anni) o in campi dedicati ai maggiorenni. I campi proposti rappresentano esperienze di volontariato internazionale di breve periodo, promosse in Italia.

I requisiti richiesti per i candidati includono una buona conoscenza dell’inglese e precedente esperienza nella gestione di gruppi giovani. Ai partecipanti selezionati come camp leader, Ibo Italia offrirà un contributo lordo di 500 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Per ottenere ulteriori informazioni, partecipare o approfondire alcuni dettagli del bando, è possibile partecipare all’incontro informativo che si terrà martedì 16 gennaio dalle 16 alle 17.30 nella sede di Informagiovani dell’Unità operativa Nuove generazioni del Comune, in via Castelnuovo 10 (ex teatro Verdi). L’incontro è aperto a tutti e gratuito, per motivi organizzativi è necessario iscriversi inviando una mail a informagiovani@comune.fe.it.

re. fe.