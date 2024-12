Volontariato liquido e migrante: le sfide

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, Csv Terre Estensi e Università del Volontariato organizzano l’incontro pubblico ’Volontariato liquido e migrante: sfide e risorse per nuove forme di partecipazione sociale’ che si svolgerà oggi dalle 17.30 alle 19.30, nella sala della Musica in via Boccaleone 19. L’evento si propone di esplorare il delicato e importante fenomeno del ’volontariato liquido’ e l’impegno volontario delle persone di origine immigrata, approfondendone l’impatto sull’inclusione e la coesione sociale. "È una valida occasione, questa, per sentire un nuovo punto di vista e per conoscere e confrontarsi" così gli organizzatori. Il programma. Dopo i saluti introduttivi di Chiara Sapigni, vicepresidente Csv Terre Estensi, ci sarà l’intervento di Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia all’Università di Milano e Responsabile del Centro Studi Medì (Migrazioni nel Mediterraneo) di Genova. Modera la giornalista Francesca Gallini. L’incontro è a ingresso libero.