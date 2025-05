Volontariato, un progetto rivolto ai più giovani

‘Ci sto? Affare fatica’ è il progetto di volontariato che promuove il protagonismo giovanile attraverso azioni concrete di cura del bene comune, in programma in diversi spazi della città da lunedì 16 giugno a venerdì 25 luglio. L’iniziativa quest’anno è stata arricchita con attività laboratoriali e organizzata in un arco di tempo più ampio rispetto all’edizione precedente per consentire la partecipazione a un maggior numero di ragazze e ragazzi. Iscrizioni al via domani alle 12 attraverso il sito ufficiale www.cistoaffarefatica.it. All’incontro di presentazione sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli, il dirigente del settore Istruzione Sandro Bastia, la responsabile di Nuove Generazioni Sabina Tassinari e l’educatrice di Open Group Elena Arziliero. Il progetto è rivolto a giovani tra i 14 e i 19 anni, che verranno suddivisi in squadre da 10 partecipanti, ognuna accompagnata da un tutor e supportata da un handyman, un volontario adulto con competenze tecniche e artigianali. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, in diversi spazi della città.