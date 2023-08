Volontario della festa stroncato da malore

Doveva essere una giornata allegra, di lavoro insieme ai volontari per ultimare i preparativi per la prima edizione della festa del Ferragosto, in allestimento nel porticato della parrocchia di Aguscello. Ma così non è stato. Intorno alle 11 di ieri, Tiziano Frabetti, un volontario di 64 anni, si è accasciato a terra, colpito da un malore. Tutti i presenti sono accorsi cercando di fare il possibile, ma dopo minuti eterni nella speranza che il volontario si riprendesse, ci si è dovuti arrendere al peggio. Nemmeno i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, accorsi rapidamente in via Ricciarelli, sono serviti a salvargli la vita. La notizia si è rapidamente diffusa in paese, dove Frabetti era conosciuto e stimato. "Era una persona eccezionale, ricorderò sempre la nostra bella amicizia" è il commosso ricordo di Maurizio, organizzatore della festa.