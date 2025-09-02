Ospite inatteso a teatro: volpe si rifugia al Comunale di Ferrara, salvata tra gli applausi

Ferrara, 2 settembre 2025 – Sono le 12 di mattina, le maestranze del Teatro Comunale di Ferrara vedono sgattaiolare nel parcheggio interno alla struttura che si trova in pieno centro (si accede da corso Giovecca) un animale di piccole dimensioni, il pelo rossiccio. Si pensa ad un gatto. No. E’ un a volpe di pochi mesi. Stupore, incredulità. Quando si è accorta delle persone, la volpe è scattata verso l'ingresso artisti, e non verso la strada, cercando rifugio all'interno del Teatro. Il personale del Teatro ha chiuso la porta per assicurarsi che l'animale fosse al sicuro, hanno trovato uno scatolone che è diventato una tana improvvisata. E’ stata trovata anche una ciotola d'acqua. Ed è scattato il piano di salvataggio.

Le maestranze hanno avvertito i carabinieri della Tutela Forestale. Ad affiancarli, un esperto del Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Codigoro. L'operazione di recupero è durata solo pochi minuti e la volpe è stata trasportata al centro per i controlli veterinari. Poi verrà messa in libertà. La volpe di circa 5/7 mesi è in perfetta forma, nonostante la sua avventura urbana.

Resta un mistero. Non è chiaro come la volpe abbia raggiunto il cuore di Ferrara. Le ipotesi spaziano dalla ricerca di cibo, spinta magari dalla fame, alla possibilità che sia stata trasportata inavvertitamente da uno dei tanti camion che arrivano al teatro per attività e spettacoli. Un giallo difficile da decifrare. Il salvataggio è stato salutato con un applauso delle maestranze del Teatro.

“Ringrazio lo staff del Teatro Comunale per aver prontamente reagito alla situazione inaspettata, facendo in modo che la volpe non scappasse impaurita verso la strada, a quell’ora altamente trafficata, i carabinieri della tutela forestale e il Cras di Codigoro per il pronto intervento per salvaguardare l’animale selvatico e riportarlo quanto prima in libertà”, le parole del sindaco Alan Fabbri.