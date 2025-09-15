Volpi, l’esperto: “In provincia di Ferrara ce ne sono 3.500”

Ferrara, 15 settembre 2025 – La sua vita, quasi tutta, sulle tracce del lupo, tassi, istrici, un po’ anche le nutrie e le volpi. Tracce che l’hanno spinto anche tra le montagne, per seguire gli orsi. C’è una foto, un albero, al tronco quella che sembra una scatoletta. E’ una fototrappola. Chilometri e chilometri di mare, Nuova Zelanda. “Cosa facevo lì? Sono andato a vedere il piano di controllo per il brush tail possum, australiano”: Piero Genovesi è esperto dei carnivori per Ispra ma anche di specie aliene che stanno popolando l’Italia e la nostra pianura. Una foto su un libro. Il muso allungato, un aspetto un po’ curioso, magari furtivo. “E’ quello”, dice. E’ un marsupiale notturno. È il possum australiano di maggiori dimensioni. Torniamo a casa nostra. Tra i carnivori che segue c’è anche la volpe. Qualche giorno fa una è finita al teatro comunale di Ferrara. Stupore, la cattura, poi è stata liberata in campagna.

Lei si stupisce?

“Proprio per niente. La volpe è un animale che si adatta, che riesce ad adattarsi. E molto bene. In Inghilterra le hanno trovate anche nelle cantine, entra nei recinti, nei giardini. Si mangia anche le crocchette che diamo ai cani e ai gatti".

Non è che sono un po’ troppe? Quante sono nella nostra provincia?

"Non è facile riuscire ad avere un numero preciso della popolazione delle volpi. Quello che possiamo dire è che la pianura padana, le campagne di Ferrara sono un territorio ideale. Fino agli anni Settanta era scomparsa dalla pianura padana, era stata completamente eradicata. Poi i primi esemplari, adesso sono tante. Qui si trovano bene, hanno cibo, luoghi dove nascondersi come le rotoballe di fieno, i canali. In base a questi elementi, tenendo presente che in genere si calcolano due esemplari per chilometro quadrato, tre nelle zone urbane, possiamo arrivare a stimare alcune migliaia di esemplari. Insomma, circa 3.500 volpi, questo il numero più probabile per la pianura di Ferrara”.

Visto che studia i carnivori. Il lupo?

"Allora, in base all’ultimo studio del 2021-2022 i lupi in tutta Italia sono 3500. Teniamo presente che siamo la nazione con il maggior numero di lupi in Europa. Sono arrivati nella pianura padana molto probabilmente seguendo le rotte dell’appennino. Anche questo animale riesce ad adattarsi molto bene. Basta guardare la nuova dieta nella pianura di Ferrara a base di nutrie, un elemento nuovo. Visto che qui ne trovano molte, sono piuttosto stanziali. In tutta la regione si calcolano 400 lupi, nella provincia di Ferrara è difficile fare una stima”.

Torniamo alle volpi, danni?

"Volpi, istrici, tassi e nutrie sono animali fossori. Scavano negli argini dei canali. Per quanto riguarda le nutrie è provato che hanno causato in alcuni casi allagamenti, esondazioni. Si stima in Italia abbiamo provocato danni per milioni e milioni di euro. I danni sono l’aspetto più importante, cruciale da tenere presente. La specie non è protetta, c’è quindi una criticità, non sono previsti più i rimborsi. La strada è quella della eradicazione come hanno fatto in Gran Bretagna con trappolatori che prendevano un premio in base ai capi cacciati. Oppure in Maryland, anche lì terreno ideale fatto di paludi e canali. Ma ci sono riusciti. Non è impossibile eradicare la nutria, ma devono esserci piani con investimenti consistenti, seri”.