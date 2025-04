Volti coperti dai sacchi in nome della fede. La confraternita torna nella chiesa dei Servi

Figure bianche si muovono lente, avvolte in sai candidi. Il volto nascosto da un sacco con due soli fori per gli occhi: finestre discrete sull’anima. Nessun nome, nessuna voce. Solo gesti antichi, tramandati come preghiere fatte carne, dove la fede ha volti nascosti ma gesti concreti di carità. Si sono visti soprattutto nei giorni prepasquali, a guardia del Santissimo Sacramento durante le Quarantore, ma non solo: custodiscono la tradizione, la carità, il silenzio che parla più di mille parole. E’ la Confraternita dei Sacchi la cui origine risale al 164 quando il Duca Alfonso III d’Este, divenuto frate, radunò i benestanti centesi. L’ordine fu quello di mantenere la tradizione delle Quarantore, la cura dei poveri ma anche il saio e il sacco sulla testa per far del bene senza far sapere chi sia il benefattore. "Ora siamo in 29 – ci dice mantenendo l’anonimato, il priore pro-tempore della confraternita della Beata Maria Vergine Addolorata detta del Sacco – l’ impegno della confraternita è fondamentalmente liturgico, in modo particolare quello del servizio alle Quarantore in San Biagio con la presenza di due confratelli ad ogni ora di adorazione durante la giornata e di tutti alla funzione serale della Reposizione. Un altro impegno è quello legato alla celebrazione della Beata Vergine Addolorata la terza domenica di settembre, nella bella chiesa a lei dedicata sede della confraternita, che tra l’altro è stata riaperta in questi giorni dopo i restauri necessari dopo il terremoto". Ora, dopo anni di attesa, sono infatti tornati anche nella loro casa spirituale, la chiesa conosciuta anche come ‘dei Servi’ in via Gennari, restaurata dopo il sisma. Un ritorno che sa di rinascita, come la Pasqua stessa. Le pietre sono nuove, ma il cuore è lo stesso di allora: pronto ad accogliere, a vegliare, a servire. "È stata una cosa bellissima per tutti i confratelli e per le tantissime persone che sono venute a pregare con noi la sera del Giovedì Santo rientrare nella nostra chiesa restaurata – prosegue – dal punto di vista strutturale non è cambiato nulla: semplicità, bellezza, tranquillità del luogo sono immutate. Anche a motivo della presenza delle notevoli opere d’arte tra le quali uno dei primi lavori ad affresco del Guercino, stiamo valutando le diverse possibilità di utilizzo soprattutto a scopo religioso e sociale di questo nostro bellissimo spazio". Confraternita che cura anche la memoria di San Pantaleone, uno dei patroni dei medici. "Oggi far parte dei Sacchi è il richiamo alla tradizione e alla carità, continuando a custodire e portare avanti cose di 400 anni fa, con una grande componente emotiva e di devozione – continua – un esempio sono le musiche durante la funzione delle 40 ore che ogni anno si sentono, furono scritte appositamente dal centese Leone Sarti a fine ‘800". E racconta. "Per entrare nella Confraternita oggi non è più come un tempo richiesto di essere benestanti, ma le nostre attività sono tutte autofinanziate e pertanto c’è una quota annuale che serve a renderle possibili e che è nostro dovere – ci dice – L’età dei confratelli è oggi tra i 45 e oltre gli 80 anni con una prevalenza dei 50enni. Negli ultimi anni l’età dei postulanti è stata intorno ai 50 anni. Ma storicamente non si è mai entrati nei sacchi prima dei 30 anni". E ci fa un’ultima raccomandazione. "Mi raccomando – conclude – i Sacchi portano il cappuccio perché non si conosca chi è colui che opera il bene secondo l’indicazione evangelica: non sappia la mano destra quello che fa la sinistra".

Laura Guerra