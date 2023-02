Raccoglie ritratti di bambine e bambini giunti in Italia da diversi Paesi del mondo la mostra di acquerelli realizzati da Miriam Cariani che oggi alle 10.30, sarà inaugurata alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13). Come spiega la stessa autrice, "le immagini di questi bambini sono riprese da alcune istantanee scattate nel 2022 durante il lavoro che mi porta a essere a contatto con adulti e bambini provenienti da varie parti del mondo. Si tratta di incontri fugaci ma intensi".