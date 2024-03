Volti di grandi donne in municipio: "I miei mosaici in stile pop art"

"C’è un po’ me stessa in questi pezzetti che ho ricavato dalla pietra, tagliandoli, dando loro una forma. C’è un po l’anima delle donne", così Laura Maranini racconta un’arte così particolare, quella del mosaico, un’espressione ormai sempre più rara alla quale lei si è avvicinata. Alle sue creazioni è dedicata una mostra che sarà allestita nel corridoio dei gruppi consiliari in municipio.

Dal 4 al 15 marzo sfileranno storie di donne, dello spettacolo, della cultura, della musica. Ecco Frida Kahlo, nata in un villaggio alla periferia di Città del Messico, pittrice. Il suo profilo, segmentato nei pezzetti, sembra guardare lontano, pensieri che in pochi conoscono. Più luce per il viso di Raffaella Carrà. Un nome che, non tutti lo ricordano, era lo pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni. Per la tv, la storia del piccolo schermo è stata un po’ tutto. L’inizio e la fine, soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice, autrice televisiva, una voce prestata anche alla radio. Poi ancora, in questa galleria rosa, l’icona perfetta che la vita ha infranto. Norma Jeane Mortenson Baker Monroe, per tutti Marilyn Monroe, pseudonimo. Attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra le più celebri attrici della storia del cinema. Morta troppo presto o forse nel momento giusto di una carriera che aveva toccato, fuoco artificiale, il cielo. "Sono 15 opere – racconta – che ho realizzato in uno stile che richiama la pop art, ho dedicato questa galleria, queste storie alle donne di Ferrara e del mondo". Presto, usciranno dal suo studio, uno spazio a fianco al camino, vicino ad una poltroncina dove è poggiata una severa ma alla fine bonaria Madre Teresa di Calcutta. Per ‘sfilare’ in uno spazio che è stato concesso dal Comune, una mostra per raccontare e svelare il mondo femminile, dall’angolatura così particolare del mosaico, la visione di Laura. "Hanno lasciato il segno, sono icone, il loro messaggio vive per sempre. A loro dobbiamo tutte e tutti un po’ guardare", l’appello. C’è anche la regina d’Inghilterra. "Simbolo di potenza e forza", sottolinea. Lady Diana. "Anche lei morta troppo presto, in un’auto che correva verso un destino che è parso a tutti maledetto – dice –, i mosaici hanno colori bellissimi, frammenti. E questa arte sento nel cuore, soprattutto dopo il Covid, per tutti un momento di introspezione nel silenzio che ci ha fatto ritrovare un po’ più soli ma anche un po’ più uniti".