"Volti tra le luci della Rotonda"

di Francesco Franchella

La maggior parte dell’archivio del Teatro Comunale di Ferrara è targato Marco Caselli Nirmal. Sin dagli anni di Abbado, il fotografo freelance ferrarese ha ritratto i volti dei protagonisti del panorama teatrale italiano: Carmelo Bene, Peter Stein, Luca Ronconi, Dario Fo, Moni Ovadia, Robert Wilson, Peter Brook…volti che ora sono visibili a tutti alla Rotonda Foschini del Comunale, grazie alla mostra ‘Volti della regia’, a cura di Giuseppina Benassati.

Caselli Nirmal, ci parli della sua mostra alla Rotonda Foschini

"Qualche sera fa, uscendo dal teatro, ho avuto un bel colpo d’occhio. Queste immagini in bianco e nero giocano con le luci della Rotonda, creando un effetto incredibile: i ritratti escono molto forti. Forse il più efficace, a livello fotografico è quello di Robert Wilson. Sotto i portici del Comunale, invece, dove le fotografie affisse sono a colori, la visione è differente: è un attraversamento, una camminata. Lo spazio della Rotonda Foschini è diverso: è uno spazio curvo, una dimensione a cui non siamo abituati, una dimensione non ordinaria. Il rumore della strada si dirada: si viene attratti da un senso di vertigine, di dentro-fuori, di spaesamento tipico del teatro. Le immagini esposte sono sintonizzate su questo tipo di funzione teatrale"

Allo Human Alien Studio di Ferrara, si è appena conclusa un’altra sua mostra. ‘1977 – Improvvisazioni Fotografiche’.

"L’esposizione parlava del periodo precedente agli anni di Abbado, a partire dal ’77. Era un lavoro di documentazione artistica più personale, in cui entravo nelle immagini: fotografie di musica improvvisata, che mi davano più libertà di azione, rispetto alla fotografia di teatro, nonostante ci siano delle vere e proprie opere d’arte anche nelle scenografie teatrali, oltre che nella scrittura di prose e partiture"

A proposito di fotografia di teatro, da poco si è svolto un convegno sugli archivi dei teatri. Quanto è importante conservare un archivio teatrale?

"È fondamentale, soprattutto per la memoria di un territorio e di una disciplina. Ho sempre ritenuto la memoria visiva di un territorio un’esigenza primaria e una mia prerogativa di lavoro da sempre. In questo, essere un fotografo freelance mi ha permesso di esercitare una visione diversa e autonoma".

In che senso?

"La visione delle cose ha bisogno di una certa distanza: è indispensabile per avere uno sguardo più obiettivo e profondo. La dimensione impiegatizia è la morte di un archivio. L’archivio dev’essere vivo, deve relazionarsi con quanto lo circonda. Io ho iniziato a fare fotografia di teatro con il Comunale di Ferrara 43 anni fa. Venivo dall’arte contemporanea, dall’esperienza con Franco Farina e la Sala Polivalente - una piccola parte teatrale, che mescolava arte e discipline visive del video – e dall’esperienza con il Centro etnografico. Tutto questo l’ho portato anche nel mio lavoro per il teatro"

Che futuro vede per l’ambito della fotografia di teatro? Non ha paura delle nuove tecnologie?

"No, la tecnologia rimane un mezzo. È sempre neutra e ci vuole sempre una direzione artistica: non ho nessun timore verso il progresso tecnologico. Ad ogni modo, parlare di futuro adesso è una bella scommessa in ogni ambito. Tutto dipende da come si evolverà l’arte teatrale, perché è ovvio che ci sia una corrispondenza tra l’evoluzione degli spettacoli e il modo in cui vengono riprodotti e fotografati".