Vongole addio, cannolicchi spiaggiati: "Dobbiamo salvare la nostra pesca"

La moria delle vongole già ridotte ai minimi termini sotto l’invasione del granchio blu; una distesa di gusci di cannolicchi, tappeto sulle spiagge che scricchiola al passaggio dei turisti di settembre; a rischio anche le cozze; il maltempo che ha spazzato via gli allevamenti. E’ una situazione drammatica quella che attraversano ormai da anni – 2023, maggio, il debutto del granchio blu nella Sacca tra i recinti degli allevamenti – i pescatori, redditi in picchiata, un mercato una volta florido che sta cercando di mettere insieme cocci e gusci. Tra speranze e paradossi, come il divieto di pesca per i cannolicchi che finiscono così spiaggiati o nelle mani di gruppi di ’pirati’ che li raccolgono abusivamente per invadere il mercato.

"Chiederemo un tavolo di crisi regionale e nazionale", l’appello di Paolo Calvano, consigliere regionale del Partito democratico. Il comparto della pesca e dell’acquacoltura sta affrontando negli ultimi mesi gravi difficoltà, dalla moria che ha colpito vongole, cannolicchi, cozze e altri molluschi fino agli effetti dei cambiamenti climatici e delle specie aliene invasive. Fenomeni che mettono a rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino e la sostenibilità di intere filiere, colpendo duramente le imprese e i lavoratori del settore. "Il nostro impegno ora – dichiara Calvano – sarà quello di attenzionare la situazione, capendone le cause e identificando misure compensative a sostegno delle imprese e degli operatori del settore".

Negli ultimi anni la Regione ha messo in campo 19 milioni di euro di contributi e investimenti, per affrontare le emergenze e garantire stabilità alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Tra questi, 400mila euro per la moria delle vongole, 3,5 milioni per contrastare l’aumento del prezzo del gasolio, 3,5 milioni per indennizzare i danni causati dal granchio blu e 1 milione per la mucillagine. A queste risorse si aggiungono i fondi del Feamp/feampa, cofinanziati con 6 milioni di euro regionali, per un valore complessivo di oltre 40 milioni, destinati a investimenti, innovazione e ricerca. "La pesca è lavoro, comunità e identità della nostra costa – conclude il consigliere regionale del pd –. Continueremo a difenderla con risorse e politiche concrete in un momento di forte difficoltà come quello che si prospetta".