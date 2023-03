Ferrara, lo studio: "Le vongole? Fanno bene al clima"

Elena Tamburini, professore associato di ecologia della nostra università, in azione nella Sacca di Goro

Goro (Ferrara), 23 marzo 2023 – Si toglie ben più di qualche sassolino dalla scarpa Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna. "Grazie ai gusci di ostriche, cozze e vongole – scandisce le parole – la sacca di Goro è carbon free, grazie a noi pescatori, primi produttori di molluschi in Europa, la natura viene tutelata e protetta. Smettano quindi i cosiddetti ambientalisti ad oltranza di lanciare accuse ad una categoria che produce e nello stesso tempo salva l’habitat". Sono venuti giornalisti dalla Germania ed anche dalla Spagna per vedere cosa succede nella sacca. "Le vongole sono buone anche per il clima", la traduzione del titolo del giornale Neue Zurcher Zeitung dal quale hanno preso spunto due tv tedesche ed la Cnbc canadese. Ma cosa hanno scoperto oltre quel filo d’acqua dove crescono – un po’ disturbati dal granchi blu – ostriche, cozze e vongole? Che la loro produzione contrasta il surriscaldamento globale. Come? Il segreto è nei loro gusci che sono in grado di immagazzinare anidride carbonica fino a 254 grammi per chilo sottraendola all’ambiente. Lo studio porta la firma del gruppo di ecologia del dipartimento di scienze dell’ambiente e della prevenzione dell’Università di Ferrara, pubblicato sulla rivista Science of...