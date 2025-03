Vongole e alghe, la ricetta del rilancio. Nuovi progetti per 200mila euro

Il Flag Galpa Costa dell’Emilia-Romagna ha pubblicato un bando per il finanziamento di "Azioni pilota rivolte all’introduzione di altre specie e sviluppo di sistemi di acquacoltura sostenibile". Obiettivi del Gruppo azione locale sono quelli di favorire la sostenibilità delle produzioni dell’acquacoltura, anche a fronte della necessità di diversificare le attività produttive basate su monocolture/monoprodotti, a fronte di emergenze derivanti dalla proliferazione di specie aliene (in particolare, il granchio blu), migliorare le tecniche di produzione e di processo, e innovare il comparto con nuove tecnologie e strumenti. Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del Galpa Costa Emilia-Romagna, che comprende al proprio interno i Comuni di Goro e Comacchio.

Il bando si rivolge a organismi scientifici o tecnici iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, micro e piccole medie imprese del settore acquicolo, associazioni e organizzazioni del settore dell’acquacoltura, organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciuti ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n° 1379/2013, e prevede specifiche azioni. Nello specifico, l’introduzione di nuove tecniche di allevamento di altre specie, la realizzazione di indagini indirizzate all’individuazione georeferenziata di nuove aree nursery e/o aree di riproduzione in valle, laguna e in mare, valutando anche opportunità di diversificazione anche verso specie oggetto della piccola pesca artigianale, una up-grade delle tecniche di allevamento e/o introduzione di nuove tecniche di allevamento.

E ancora, la predisposizione, distribuzione e divulgazione di manuali sulle tecniche di molluschicoltura regionale, la valutazione e analisi delle condizioni ambientali, tecniche, economiche e sociali per l’avvio di impianti di molluschicoltura, anche in altri siti meno vocati, il miglioramento e innovazioni nelle tecniche di produzione negli schiuditoi, e altre innovazioni di processo nel settore dell’acquacoltura, lo sviluppo di sistemi di acquacoltura sostenibili, come ad esempio l’introduzione della produzione di alghe e di specie a basso trofismo.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa entro le 18 dell’8 maggio prossimo. A tale azione sono destinati 200mila euro, e l’importo di contributo concedibile per ogni progettualità presentata va da un minimo di 20mila euro ad un massimo di 50mila euro.

