Vongole, ecco il nuovo regolamento europeo

È stato pubblicato ieri, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento dell’Unione Europea che conferma la taglia minima della vongola di mare (della specie Venus spp.) a 22 millimetri nelle acque territoriali italiane fino al 31 dicembre 2025. A darne notizia, a nome dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, è Paolo Tiozzo. "Si tratta di una misura introdotta dal 2017 sulla base di una complessa procedura fortemente voluta dalla categoria - dichiara Tiozzo - e sostenuta convintamente dal Governo italiano che ha raccolto e condiviso da subito la proposta avanzata dall’Alleanza delle Cooperative".

Sia il consiglio consultivo per il Mar Mediterraneo (Medac) che lo Stefc (Comitato tecnico scientifico ed economico della pesca) hanno confermato negli anni, e anche nel 2022, la piena sostenibilità della misura. Sulla base di queste valutazioni, la Commissione europea ha quindi ritenuto sussistere le condizioni per un’ulteriore proroga triennale, fino al 31 dicembre 2025. "Il risultato odierno - prosegue Tiozzo - è la riprova della concreta possibilità di ottenere risultati positivi per le marinerie pur nel quadro di una disciplina europea molto articolata tesa a coniugare i vari aspetti della sostenibilità, interpretata in maniera non sempre equilibrata, lungo il cui percorso si scontrano, in maniera talvolta poco ‘leale’, le differenti posizioni dei vari Stati membri". Circostanza verificatasi anche in questo caso, durante l’esame del testo da parte del Parlamento europeo, che ha visto un Paese mediterraneo particolarmente agguerrito nel tentativo di bloccare la misura.

"Tuttavia il ‘sistema Paese’ ha dato dimostrazione ancora una volta che con il gioco di squadra ogni risultato è possibile – conclude Tiozzo, che coglie l’occasione per rivolgere "Buon anno nuovo a tutti, non solo ai pescatori di vongole". La nuova proroga della deroga di tre anni che consentirà la raccolta delle vongole sottosoglia sino al 31 dicembre 2025 era stata preannunciata nei giorni scorsi anche dall’assessore regionale alla Pesca Alessio Mammi, che aveva salutato con soddisfazione l’ok dell’Unione Europea al provvedimento "fondato – aveva sottolineato - su studi scientifici e che dà una maggiore certezza alle imprese ittiche"; soddisfazione che era stata condivisa anche dalla capogruppo regionale del Pd Marcella Zappaterra, che aveva al contempo espresso l’auspicio che venga superato il meccanismo delle deroghe al regolamento.

Valerio Franzoni