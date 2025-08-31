Vongole, il mare butta giù i recinti: "Divorate da milioni di granchi blu"

Piove sul bagnato. La mareggiata che ha colpito con forza lo stabilimento Isa, a Volano, non ha risparmiato gli allevamenti delle vongole, ormai le poche sopravvissute. I pescatori sono riusciti a salvarle proprio grazie a reti e recinti. Danni ingentissimi, le cooperative stanno cercando di fare una prima stima. "Il problema è certo quello delle reti che sono state abbattute dal fronte d’onda, ma il dramma è che senza le reti sono entrati milioni di granchi che stanno banchettando, stanno spazzando via i molluschi. Tra l’altro non sappiamo come fare per eliminarli", spiega Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna. Al suo fianco Arianna Silvestri, Lega coop Estense alleanza delle cooperative. Grande l’amarezza, la disperazione in queste ore delle cooperative che si sono viste strappare via le ultime speranze.

"I granchi blu hanno invaso i recinti, anche se mettiamo le trappole, le nasse è come svuotare il mare con un secchiello. Ripeto sono milioni. E’ veramente una tragedia per tante famiglie". Danni ingenti a Copego, il consorzio pescatori di Goro, e a tante altre cooperative che stavano cercando di alzare la testa, con le nuove vongole in piena produzione. I pescatori hanno scritto una lettera ad Enrico Caterino, il commissario per l’emergenza del granchio blu, e al presidente della Regione Michele de Pascale. Una denuncia e un grido d’aiuto. Le sigle del mondo della pesca chiedono a gran voce che venga realizzata una diga, una struttura a protezione degli allevamenti e della costa dal maltempo. "I recinti sono strutture che non possono reggere alla violenza del mare, è necessario fare qualcosa e farlo subito. Servono fondi, aiuti nel più breve tempo possibile. Tra l’altro in queste ore ci sentiamo impotenti, un mare di granchi è riuscito ad entrare nelle aree di produzione delle vongole e non è possibile farli uscire. Anche con le nasse possiamo catturarne quantità minime rispetto a quell’esercito che sta divorando tutto. Ormai solo alla fine, contando i gusci, quel tappeto di gusci, riusciremmo a capire a quanto ammonta il danno. Che già sappiamo sarà ingentissimo". L’acqua, un ribollire di corazze, dove è affogata l’ultima speranza per centinaia di pescatori. "Stiamo vivendo l’incubo del 2023, quando per la prima volta abbiamo scoperto che i granchi blu arrivati con l’onda di piena avevano invaso gli allevamenti, spazzato via le vongole, tutto. L’inizio del calvario", conclude Paesanti.