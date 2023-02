"Vongole, prezzi ai minimi. Fate qualcosa"

Si fanno sempre più sentire i problemi del calo dei prezzi delle vongole e le minacce all’ecosistema marino. Una situazione che arriverà sui banchi del consiglio comunale di Comacchio grazie a Filippo Sambi, presidente della cooperativa ‘La Valle’ e capogruppo della Lista Civica 2Q20 che chiede una presa di posizione anche da Goro. "Il Consiglio comunale non può sottovalutare l’importanza economica e sociale dell’attività di acquacoltura che occupa un numero rilevante di cittadini comacchiesi e dà sostentamento alle loro famiglie – dice –. Il progressivo utilizzo di novellame da laboratorio, sterile, insieme all’aumento di tutti i costi gestionali, carburante in primis, sta portando a un aumento significativo del costo degli investimenti nel settore e la vendita delle vongole di pezzatura commerciale al di sotto di 8 euro al chilo risulta improduttiva. Purtroppo, però, da almeno 5 mesi, gli operatori hanno assistito ad un inspiegabile calo di prezzo, passato dai 10 euro al chilo a 6 euro e anche meno. Questo con un costo al consumatore invariato pari a circa 20 euro al chilo".

Situazione alla quale si aggiunge il proliferare di predatori, come il granchio blu e la noce di mare asiatica. "Crostacei esotici o introdotti che stanno decimando le vongole lasciate negli impianti di allevamento in attesa di tempi migliori – prosegue –. Chiedo che il Consiglio comunale di Comacchio prenda una posizione forte e che la stessa cosa faccia Goro: c’è bisogno di dare corpo a un tavolo urgente di confronto con la Regione Emilia-Romagna, istituzione preposta al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime e idriche con finalità di pesca e acquacoltura, perché siamo di fronte a una grave emergenza ambientale e del mercato. Il fatto che coesistano in zone geograficamente circoscritte cooperative di dimensioni molto diverse e la mancanza di strumenti di rispetto del ruolo sociale di quelle medio-piccole, che meritano pari dignità, costringe ad essere ostaggio di chi detiene maggior potere contrattuale e di condizionamento grazie alle più ampie zone in concessione". Ossia, per la maggior capacità di quantitativi di vongole da immettere sul mercato. "Manca uno strumento di riequilibrio, deputato a creare condizioni di equità economico-sociale che – conclude – pur nel rispetto delle dinamiche del libero mercato, tuteli soggetti deboli, di modo che essi non possano in alcun modo essere condizionati da chi viene a trovarsi in posizione dominante all’interno di questo mercato: la mia interpellanza va in questa direzione".

Laura Guerra