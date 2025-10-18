Vongole, proroga di 5 anni: "Grande vittoria per tutti"

I pescatori di Goro e Porto Garibaldi potranno raccogliere vongole, per almeno i prossimi cinque anni, con un calibro minimo di 22 millimetri. La bella notizia arriva dopo la respinta, da parte del Parlamento Europeo, alla proposta presentata da esponenti di centrodestra spagnoli che avevano chiesto il divieto per i pescatori italiani di raccogliere le vongole nell’Adriatico, perché la loro taglia è leggermente inferiore a quella di altri mari europei. L’obiezione, presentata dagli eurodeputati spagnoli ha incassato solo 3 voti, mentre si sono espressi contro 22 eurodeputati.

Di "grande soddisfazione per l’accoglimento della commissione Pesca del Parlamento europeo della decisione" parla Fausto Gianella, consigliere regionale di Fd’I "che, grazie all’impegno del ministro Francesco Lollobrigida e del partito di Giorgia Meloni, ha approvato la deroga che consente ai nostri pescatori di continuare a prelevare per altri cinque anni le vongole con calibro minimo di 22 millimetri". La reputa "una vittoria importante per Goro e per tutto il comparto dell’Alto Adriatico, un settore che rappresenta un’eccellenza economica e ambientale del nostro territorio. La proroga riconosce le peculiarità dei nostri ecosistemi lagunari – prosegue – dove i fattori ambientali rallentano la crescita dei molluschi e dove la sostenibilità della pesca è da sempre garantita da controlli rigorosi e da una gestione responsabile delle risorse marine. Il voto europeo conferma la solidità delle argomentazioni scientifiche portate avanti dal Governo Meloni e premia il lavoro del Ministro Lollobrigida, che ancora una volta ha dimostrato attenzione concreta verso i territori e le loro specificità. Questa deroga significa continuità per centinaia di famiglie e imprese di Goro, che potranno proseguire la propria attività nel rispetto dell’ambiente e delle regole". Soddisfazione anche da parte delle cooperative che rappresentano i pescatori di vongole per il via libera della Commissione Europea al rinnovo fino alla fine del 2030 per una scelta di buon senso che non danneggia la risorsa.

"La proroga della deroga europea che consente la pesca delle vongole Chamelea gallina a partire da 22 millimetri è un’ottima notizia per le marinerie dell’Emilia-Romagna. Un risultato concreto che tutela un’intera filiera fatta di imprese, lavoratori e famiglie, ottenuto grazie all’impegno congiunto di istituzioni, consorzi e operatori", dichiara infine l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Alessio Mammi.

cla. casta.